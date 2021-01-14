Аукцион по поиску подрядчика для проведения реконструкции парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина в Троицке снова не состоялся. На объявленные 30 декабря 2020 года торги не было подано ни одной заявки. Срок отправки документов закончился утром 14 января. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Максимальная (начальная) цена контракта с победителем торгов — 288,9 млн рублей. Аукцион должен был проводиться на снижение.

Первые торги по поиску подрядчика устраивали в начале декабря 2020 года. Заявку на выполнение реконструкции подавала только одна компания — ООО «Архитектурная студия «Петербургский ландшафт». Конкурсная комиссия 16 декабря признала ее не соответствующей установленным требованиям. Торги тогда объявили несостоявшимися.

Проект благоустройства парка имени Томина в 2020 году стал одним из победителей третьего Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах. Заявку Троицка оценили во всех трех этапах. Размер гранта из федерального бюджета составил 90 млн рублей. К этой сумме деньги на проведение работ должны были добавить из областной и городской казны.

«Концепция проекта — создать современный парк в историческом центре города с богатым архитектурным наследием. Поэтому образная идея проекта — совместить характерные элементы „Золотого века“ Троицка (конец 19 — начало 20 веков) с приемами современной архитектуры 21 века. Над разработкой концепции трудилось агентство развития городской среды „Города“ (Москва), сотрудники администрации Троицка и, конечно, жители»,

— сообщали в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

На территории парка планируется создать семейную, молодежную, спортивную и событийную зоны, детскую площадку и скейт-парк, обустроить поле для футбола, скалодром, установить столы для настольного тенниса и столики для игры в шахматы. В рамках благоустройства должны оборудовать пешеходные дорожки и деревянные настилы, отремонтировать ограждение, сделать новые входные группы и места для пикника. Кроме того, планируется создание торговых павильонов и уличного амфитеатра. Проектом предусмотрена и реконструкция колеса обозрения. После проведения работ в парке разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и арт-объекты, установят аллейные и ландшафтные светильники.

Отметим, что на проведенный в декабре аукцион пожаловались компании из Екатеринбурга и Орска. В сообщении в адрес челябинского УФАС «Джули» из уральской столицы указывала, что администрация Троицка заказывает работы по благоустройству, но требует от подрядчика опыт в строительстве, и это «приводит к ограничению конкуренции». ГК «Континент» из Оренбургской области заявляла о том, что заказчик в проекте контракта неправомерно не установил типовые условия, предусматривающие привлечение субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

ГК «Континент» из Орска подавала жалобу и на второй аукцион. На этот раз компания выразила недовольство тем, что в конкурсной документации нет положений, связанных с невозможностью осуществлять работы из-за пандемии COVID-19. Например, по освобождению от уплаты пени и штрафов за задержку в благоустройстве и по изменению сроков проведения реконструкции. Организация считает, что «законные права и интересы подрядчика нарушаются заказчиком по причине отсутствия актуальной современной ситуации (связанной с 2019-nCoV) в положениях контракта, в связи с чем число участников закупки необоснованно ограничено».

Добавим, в текущей редакции конкурсной документации сказано, что к благоустройству парка победителю аукциона необходимо приступить 1 мая 2021 года. Открыться обновленное общественное пространство должно к 1 ноября. Гарантийный срок составляет три года с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ.