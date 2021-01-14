В Троицке во второй раз не смогли найти подрядчика для благоустройства парка имени Томина

Работы по обновлению общественного пространства запланированы на 2021 год

Аукцион по поиску подрядчика для проведения реконструкции парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина в Троицке снова не состоялся. На объявленные 30 декабря 2020 года торги не было подано ни одной заявки. Срок отправки документов закончился утром 14 января. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Максимальная (начальная) цена контракта с победителем торгов — 288,9 млн рублей. Аукцион должен был проводиться на снижение.



Первые торги по поиску подрядчика устраивали в начале декабря 2020 года. Заявку на выполнение реконструкции подавала только одна компания — ООО «Архитектурная студия «Петербургский ландшафт» . Конкурсная комиссия 16 декабря признала ее не соответствующей установленным требованиям. Торги тогда объявили несостоявшимися.



Проект благоустройства парка имени Томина в 2020 году стал одним из победителей третьего Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах. Заявку Троицка оценили во всех трех этапах. Размер гранта из федерального бюджета составил 90 млн рублей. К этой сумме деньги на проведение работ должны были добавить из областной и городской казны.



«Концепция проекта — создать современный парк в историческом центре города с богатым архитектурным наследием. Поэтому образная идея проекта — совместить характерные элементы „Золотого века“ Троицка (конец 19 — начало 20 веков) с приемами современной архитектуры 21 века. Над разработкой концепции трудилось агентство развития городской среды „Города“ (Москва), сотрудники администрации Троицка и, конечно, жители»,

— сообщали в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.