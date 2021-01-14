Аукцион по поиску подрядчика для проведения реконструкции парка культуры и отдыха имени
Первые торги по поиску подрядчика устраивали в начале декабря 2020 года. Заявку на выполнение реконструкции подавала только одна компания —
Проект благоустройства парка имени Томина в 2020 году стал одним из победителей третьего Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах. Заявку Троицка оценили во всех трех этапах. Размер гранта из федерального бюджета составил 90 млн рублей. К этой сумме деньги на проведение работ должны были добавить из областной и городской казны.
«Концепция проекта — создать современный парк в историческом центре города с богатым архитектурным наследием. Поэтому образная идея проекта — совместить характерные элементы „Золотого века“ Троицка (конец 19 — начало 20 веков) с приемами современной архитектуры 21 века. Над разработкой концепции трудилось агентство развития городской среды „Города“ (Москва), сотрудники администрации Троицка и, конечно, жители»,
— сообщали в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.
На территории парка планируется создать семейную, молодежную, спортивную и событийную зоны, детскую площадку и
Отметим, что на проведенный в декабре аукцион пожаловались компании из Екатеринбурга и Орска. В сообщении в адрес челябинского УФАС «Джули» из уральской столицы указывала, что администрация Троицка заказывает работы по благоустройству, но требует от подрядчика опыт в строительстве, и это «приводит к ограничению конкуренции». ГК «Континент» из Оренбургской области заявляла о том, что заказчик в проекте контракта неправомерно не установил типовые условия, предусматривающие привлечение субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
ГК «Континент» из Орска подавала жалобу и на второй аукцион. На этот раз компания выразила недовольство тем, что в конкурсной документации нет положений, связанных с невозможностью осуществлять работы из-за пандемии
Добавим, в текущей редакции конкурсной документации сказано, что к благоустройству парка победителю аукциона необходимо приступить 1 мая 2021 года. Открыться обновленное общественное пространство должно к 1 ноября. Гарантийный срок составляет три года с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ.