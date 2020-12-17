В Троицке отложили вопрос об ордене для главы до окончания следствия по вице-мэру

В поддержку задержанного 14 декабря чиновника под окнами следователей даже прошел пикет

17 декабря с повестки Собрания депутатов Троицка был снят вопрос о представлении главы Александра Виноградова к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Причина — в том, что сейчас «все силы направлены на помощь заместителю главы города по городскому хозяйству Вадиму Герману», сообщает пресс-служба городской администрации.



Напомним, Вадим Герман был задержан 14 декабря, в настоящее время ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий — по версии следствия, чиновник в конце 2019 года незаконно инициировал передачу оборудования в центральных тепловых пунктах от владельца ЗАО «Теплосервис» сторонней организации. В следственных органах полагают, что этот шаг причинил поставщику тепла ущерб более чем в 9 миллионов рублей. В защиту своего заместителя глава города Александр Виноградов ранее сообщал информагентству «Первое областное», что действия Вадима Германа были продиктованы решением местной комиссии по ЧС: в декабре 2019-го «Теплосервис» отказался включать оборудование, а это грозило центру города тепловым коллапсом.

Теперь в защиту задержанного вице-мэра публично выступили чиновники.

«Повестка пятого заседания собрания депутатов была сформирована на прошлой неделе, где вопрос был готов для рассмотрения и обсуждения. Сейчас все свои силы мы считаем правильным направить на помощь нашему коллеге, а не на обсуждение вопросов, касающихся заслуг главы», — отметила на официальном аккаунте мэрии в соцсетях помощник главы города Екатерина Брунцова.

В сообщении пресс-службы также подчеркивается, что вопрос о представлении Виноградова к награде возник еще летом 2020 года, был согласован с региональным правительством.

Добавим, по сообщению местного издания «Южный портал», 17 декабря под окнами следственного отдела СК РФ по Троицку (находится в здании, по большей части занятом отделением Сбербанка. — Прим. редакции) прошел одиночный пикет. Некая женщина, пожелавшая остаться неизвестной, развернула плакат с надписью «ЯМЫ Вадим Герман С днем рождения» в знак поддержки чиновника. К слову, у Вадима Ивановича действительно день рождения 18 декабря, но он проведет его в ИВС.

«Именно те события, которые описаны во всех областных СМИ, моя семья испытала на собственной шкуре. Мы в буквальном смысле слова замерзали в четырех стенах. В нашей семье — ребенок. И вдруг — дали тепло! Это был такой праздник! То, что сделал для нашей семьи Вадим Герман, — это подвиг, за который надо награждать орденом!» — цитирует «Южный портал» троичанку.

Добавим, накануне, 16 декабря, пресс-служба Главного контрольного управления области сообщала, что в Троицк направлена проверка. Аудиторов интересует вопрос соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих.