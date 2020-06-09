В Троицке родильный дом закрыли на обработку из-за коронавируса

Помещение необходимо дезинфицировать после того, как там зафиксировали заболевшего COVID-19.

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Родильный дом в Троицке Челябинской области закрыли из-за того, что там был обнаружен зараженный новой коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение в данный момент не функционирует.

«Сейчас по рекомендации Роспотребнадзора помещение роддома проходит санитарную обработку. Важно отметить, что все пациенты, которые нуждаются в медицинской помощи, получают ее. Их перенаправляют в ближайшие профильные медучреждения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

После того, как помещение будет полностью обработано, оно вновь откроет свои двери для пациентов. Функционировать роддом начнет уже завтра, 10 июня 2020 года.