За сутки коронавирусом в регионе заболели 122 человека

Из больниц выписаны 88 южноуральцев.

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122 новых случая коронавируса подтверждено оперативным штабом на утро четверга, 11 июня. Таким образом, количество больных COVID-19 на Южном Урале за весь период пандемии составляет 4 367 человек. 2 187 из них уже излечились от недуга, а 88 южноуральцев были выписаны из больниц за последние сутки.



«На утро 11 июня в регионе подтверждены 4367 случаев заболевания COVID-19, + 122 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 2092 человек. За прошедшие сутки выписаны 88 человек. Всего 2187 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 19 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили «Первому областному» в министрестве здравоохранения региона.

Помимо этого, 3 человека скончались за прошедшие сутки. Самой молодой из них оказалась 45-летняя женщина, Причиной гибели всех стал COVID-19,

«За прошедшие сутки умерли 3 человека от COVID-19: пациент, 60 лет, пациентка, 45 лет, пациент, 80 лет»,— добавили в минздраве.

Напомним, до 14 июня 2020 года в регионе действует режим повышенной готовности. Выход из дома, как и посещение любых общественных мест, возможен только при наличии маски.