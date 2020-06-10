116 новых инфицированных и 132 выздоровевших: в минздраве сообщили новую статистику по коронавирусу

Число выписанных вновь превысило количество заболевших.

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Немного снизился прирост заболевших коронавирусом в Челябинской области. За сутки по данным оперативного штаба в регионе зафиксировано 116 новых инфицированных. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 был обнаружен у 4 245 южноуральцев. Помимо этого, 132 человека были выписаны. Сейчас на лечении от коронавируса находятся 2 062 жителя региона.



«За прошедшие сутки выписаны 132 человека. Впервые при таких показателях заболеваемости число выписанных превысило количество заболевших за сутки. Общее число выздоровевших и выписанных из больниц — 2 099 человек.18 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения по Челябинской области.

Отметим однако, что снова не обошлось без погибших. Коронавирус унёс жизни 3 человек. Всем троим не было и 60 лет, передают в минздраве региона.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19: пациентка, 53 года, пациентка, 59 лет, пациент, 57 лет»,— добавили в минздраве.

По вопросам коронавирусной инфекции работает специальная горячая линия минздрава области. Туда можно обратиться, позвонив на номер: 8 (351) 240-15-16. Официальная информация по COVID-19 размещена на сайте коронавирус74.рф

Напомним, до 14 июня 2020 года в регионе действует режим повышенной готовности. Выходить из дома следует только в случае крайней необходимости. В общественном месте обязательно нужно надевать маску.