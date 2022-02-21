В Троицке новые автобусы не смогут выехать на рейсы

У современного общественного транспорта истекла страховка

В Троицке новые автобусы большой вместимости, которые привезли из Москвы, не смогут выйти на рейсы в город, потому что у транспортных средств истекла страховка, которую делали в столице. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор Троицкого управления городским транспортом Альберт Гильманов.



Сейчас в городе проблема с утренним рейсом № 12, из-за большого количества пассажиров, а автобусы большей вместимости пустить в рейс пока невозможно.

«Оформить страховые полисы сейчас невозможно, еще не оформлены документы на передачу автобусов в муниципальную собственность, а у страховок, сделанных в Москве, закончились сроки действия. Для временного решения проблемы будет организован дополнительный рейс по маршруту № 12 на 7:20», — отметил директор Троицкого ПАТП Альберт Гильманов.

Напомним, 50 новых автобусов бесплатно передали Челябинской области из Москвы в декабре 2021 года, в Троицк доставили два из них, но новый транспорт все еще не вышел в рейсы на улицы города.

С января 2022 года в регионе началась масштабная транспортная реформа, систему общественного транспорта в регионе планируют сделать удобнее и современнее. Для области закупают новый транспорт и проектируют более удобные маршруты.