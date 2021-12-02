Москва подарила Челябинской области 50 автобусов

Большую часть транспорта получит Миасс

Правительство Москвы приняло решение о передаче Челябинской области 50 автобусов, которые раньше работали на улицах столицы. Транспорт стоял на балансе ГУП «Мосгортранс», сообщает пресс-служба областного Миндортранса.

Большую часть автобусов из Москвы получит Миасс — 27 штук. Челябинску достанутся 17 автобусов. По две единицы транспорта отправят в Кусу, Южноуральск, Троицк. По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, «автобусы начали поступать в регион». Это будет транспорт, который работает на дизельном топливе.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2021 году Миасс уже получил 10 троллейбусов, предоставленных Мосгортрансом. Сейчас они работают на улицах города.

Доставлять автобусы из Москвы администрация Миасса будет на свои деньги. Поставка первой партии из десяти транспортных средств обошлась в 1,5 млн рублей. Подрядчики должны были выполнить контракт до 30 ноября. Согласно конкурсной документации, Мосгортранс передает Миассу автобусы марки ЛиАЗ-621321. Это крупногабаритный транспорт, первый отечественный низкопольный автобус.