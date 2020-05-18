В трех соцучреждениях Челябинской области зафиксированы зараженные COVID-19

Ситуация находится под контролем врачей и специалистов Роспотребнадзора.

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В Челябинской области в трех социальных учреждениях были зафиксированы зараженные новой коронавирусной инфекцией. Среди них Троицкий детский дом-интернат, где сотрудник и подопечный уже вылечились, Верхнеуральский дом-интернат для престарелых — там ситуация находится под контролем врачей и сотрудников Роспотребнадзора.

«Есть в одном детском муниципальном учреждении такой факт, положительный результат у сотрудников, это Кизильский детский дом, там тоже все мероприятия необходимые проведены. Учреждения муниципального уровня не переходили в режим превентивной изоляции, но именно это учреждение было в него переведено», — сообщает министр социальных отношений Ирина Буторина.

На данный момент в 29 соцучреждениях введен режим превентивной самоизоляции. Всего в них находится 4900 подопечных.