Коронавирус забрал жизнь еще одной жительницы Челябинской области

Пациентке не было и 50 лет.

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Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало свежую статистику по заболевших коронавирусом. Так, на сегодня, 18 мая, прирост составил 98 человек. Общее количество зараженных в регионе — 1 804. Выписали из больниц еще 29 человек.

«Всего 593 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 9 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациентка 48 лет, ковидная пневмония», — сообщили в минздраве региона.

Все, у кого заболевание подтвердилось, находятся в отдельных изолированных боксах в инфекционных отделениях. Они получают все необходимое лечение. Те, у кого коронавирус протекает без клинических проявлений и кто не входит в группу риска, лечатся дома под присмотром врачей.

Напоминаем, в регионе продолжает работу горячая линия минздрава по номеру: 8 (351) 240-15-16. Граждане также могут задать в любое время суток по телефону: 8-800-201-41-88. Предприниматели могут обратиться за помощью по номеру: 8-800-350-24-74. Кроме того, жители могут получить и психологическую помощь, для этого нужно позвонить по телефону: 8-351-269-77-77.