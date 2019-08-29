Дмитрий Нагиев приглашает челябинцев на День города

Российский шоумен будет ведущим праздничной программы.

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Известный российский телеведущий записал приглашения, где зовет всех жителей и гостей Челябинска на День города. Пригласительное видео с Дмитрием Нагиевым опубликовал в своем Telegram-канале начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

«Здравствуйте, дорогой Челябинск. Я уже практически выехал. 7 сентября — „Голоса и танцы в Челябинске“. В 18:00 приходите. Очень приятно будет вас увидеть. До встречи, Челябинск»,— приглашает всех челябинцев Дмитрий Нагиев.

Напомним, что 7 сентября в Челябинске состоится День города. Жителей ждет насыщенная и яркая праздничная программа на площади Революции выступят такие именитые исполнители, как Наталья Подольская, Владимир Пресняков и группа «А`Студио». Ведущим выступит Дмитрий Нагиев. А на площади перед ледовой ареной «Трактор» молодежь города будут радовать Тимати, Леша Свик и Feduk. Этот яркий день по традиции закончится праздничным салютом в 22:00.

Видео-приглашения Дмитрия Нагиева вы можете посмотреть на 1obl.tv, а с полной праздничной программой вы можете ознакомиться здесь.