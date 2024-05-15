В Тракторозаводском районе проверяют подвалы на подтопление

На улице Первой Пятилетки продолжается ликвидация аварии на коллекторе

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники МУП «ПОВВ» и управляющих компаний осматривают подвалы и цокольные помещения, которые могло затопить из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



«Уже проверили дома № 116 и № 118 по улице Героев Танкограда, откуда поступила заявка. На сегодняшний день силами управляющей компании приняты все меры по осушению, ситуация находится на контроле», — сказали в пресс-службе администрации, уточнив, что будет оказана необходимая помощь по откачке стоков из помещений.

Напомним, 1 мая на улице Первой Пятилетки обвалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма с бурлящей рекой внутри. Специалисты приступили к устранению аварии. Спустя почти две недели, 13 мая, там осыпался грунт. Это спровоцировало остановку коллектора. На поверхность стали выходить канализационные стоки. Утром 14 числа излив прекратили. Специалисты приступили к восстановлению сетей.

Вместе с тем вода стала поступать в коммерческие помещения, расположенные на цокольном этаже дома № 118 на улице Героев Танкограда. По словам одного из собственников, к ним никто не приезжал для ликвидации последствий подтопления. В МУП «ПОВВ» сообщили, что все силы брошены на аварию, произошедшую на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда. По их словам, проблемы с коллектором на этом участке и являются причиной подтопления в многоэтажке.