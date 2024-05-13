В Челябинске на месте провала асфальта осыпался грунт

Рабочие экстренно прочищают коллектор

Очередное ЧП на улице Первой пятилетки в Челябинске, где 1 мая провалился асфальт. На месте коммунальной аварии до сих пор ведутся восстановительные работы, и сегодня в яме осыпался грунт.

«В результате аварийной ситуации произошло осыпание грунта, которое привело к остановке магистрального коллектора. Это стало причиной излива на поверхность в районе улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. В настоящее время ведутся земляные работы, которые позволят провести прочистку коллектора и отвод канализационных стоков в сеть», — сообщает пресс-служба мэрии.

На месте работают аварийные бригады МУП «ПОВВ» и привлеченных подрядчиков. Воду в жилых домах пока не отключают.

На месте ЧП работает вице-мэр Александр Астахов, ситуация на контроле у главы города Натальи Котовой.