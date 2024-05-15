В Челябинске подвал многоэтажки третий день заливает канализационными стоками

Воду откачивают собственники помещений

В Челябинске подвал дома № 118 на улице Героев Танкограда уже третий день заливает канализационными стоками. Мутная вода с не самым приятным запахом поступает в расположенные в доме магазины. Как сообщил ИА «Первое областное» один из собственников, на ликвидацию коммунальной аварии никто не выезжает.

«Приезжали сегодня из администрации Тракторозаводского района, посмотрели. Все»,— пожаловался собеседник агентства.

Мы обратились в диспетчерскую МУП «ПОВВ». Там сообщили, что все силы брошены на аварию, произошедшую на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда. По их словам, проблемы с коллектором на этом участке и являются причиной подтопления в многоэтажке.

Напомним, 1 мая на перекрестке провалился асфальт из-за аварии на коллекторе. А в минувшей понедельник в яме осыпался грунт. По данным мэрии, это привело к остановке магистрального коллектора и стало причиной излива воды на поверхность. Работы на месте ЧП продолжаются.