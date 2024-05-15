Сауну и магазины затопило канализацией в Челябинске

Юрист рассказал, куда обращаться для возмещения причиненного ущерба

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В Челябинске арендаторы магазинов в цоколе дома № 118 на улице Героев Танкограда собираются вывозить вещи из подтопленных канализационными стоками коммерческих помещений. Об этом ИА «Первое областное» рассказала индивидуальный предприниматель, владелица сауны Ольга Дегтярева. По ее словам, вода просачивается сквозь стены, пол и даже бежит с потолка. В городской администрации уточнили, что специалисты проверяют подвалы. Мы же, в свою очередь, выяснили, что сейчас делать владельцам бизнеса для возмещения ущерба.



Ольга Дегтярева рассказала, что коммерческие помещения находятся в пристрое дома № 118 — на цокольном этаже. Там работают магазин, точка по продаже суши, алкогольных напитков, а также сауна.

Вода появилась в цоколе 2 мая. Предприниматели стали оставлять заявки в МЧС, ЖЭУ‑11, МУП «ПОВВ». 13‑го числа в районе 11 часов утра произошла авария на коллекторе, из-за чего канализационные стоки стали заполнять коммерческие помещения. Прибывшие специалисты из водоканала устранили подтопление, однако вчера вода пришла вновь. И владельцы бизнеса самостоятельно откачивают воду.

По словам Ольги, предприниматели обратились в управляющую компанию — ЖЭУ‑11. Там им ответили, что устранением подтопления занимаются сотрудники МУП «ПОВВ». ИА «Первое областное» обратилось в Единый контактный центр ООО «ЖЭУ‑11». Там последовал аналогичный ответ.

Вчера на место приезжал юрист от администрации Тракторозаводского района, который составил акт, зафиксировав подтопление.

В администрации Челябинска сегодня сообщили, что после аварии на коллекторе продолжаются восстановительные работы. Специалисты МУП «ПОВВ» и представители управляющих компаний обходят дома и здания, которые попали в зону подтопления. Проверили дома № 116 и 118 на улице Героев Танкограда, откуда поступила заявка. По данным мэрии, управляющая компания занята осушением помещений.

Уже сейчас, по словам директора юридической компании «Форлекс» юриста Николая Попова, предпринимателям нужно составлять акты, чтобы в дальнейшем возместить причиненный ущерб. В первую очередь им нужно установить, у кого на балансе находится коллектор, а далее отправить заказным письмом претензию с требованием устранить причины аварии.

Если организация неизвестна, то претензия сначала адресуется в городскую администрацию. В мэрии, в свою очередь, сообщат, кто следит за коллекторами.

«Далее параллельно желательно составлять акты того, что происходит. Можно сделать независимое заключение специалиста на тему причинно-следственных связей. Чтобы все было исследовано, а потом привлечь организацию, у которой коллекторы находятся на балансе», — сказал Николай Попов.

После устранения последствий делается оценка причиненного ущерба и выставляется сумма организации, у которой коллектор находится на балансе.

«Если организация считает, что вред наступил не по ее вине, то назначат экспертизу, которая установит размер причиненного ущерба и причинно-следственную связь», — подытожил юрист.

Напомним, 1 мая на улице Первой Пятилетки обвалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма с бурлящей рекой внутри. Специалисты приступили к устранению аварии. Спустя почти две недели, 13 мая, там осыпался грунт. Это спровоцировало остановку коллектора. На поверхность стали выходить канализационные стоки. Утром 14‑го числа излив прекратили. Специалисты приступили к восстановлению сетей.