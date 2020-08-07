Школьник из Челябинска собирает собственную рок-группу

Для претендентов Тимофей Григорович устроил кастинг.

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Челябинский школьник собирает собственную рок-группу. 14-летний Тимофей Григорович занимается музыкой с 7 лет. Мальчик уже умеет исполнять на гитаре сложные партии, однако для осуществления мечты ему не хватает ударника, клавишника и вокалиста. Чтобы решить этот вопрос подросток устроил кастинг.



В арсенале Тимофея Григоровича 9 гитар. Первую на седьмой день рождения подарил дедушка. Именно в этот момент он и решил заниматься музыкой, признаётся подросток.

«Всё-таки решил, да я пойду в музыкальную школу. Меня папа записал на прослушивание. Я ещё помню, как я там без зубов пел на прослушивании — в лесу родилась ёлочка. И говорю, вы меня строго не судите, у меня тут двух зубов нету, я могу плохо петь. Они посмеялись и сказали, всё ты проходишь!»— отметил молодой музыкант Тимофей Григорович.

В этом году подросток закончил музыкальную школу. После этого у мальчика появилось желание создать собственную рок-группу. Так Тимофей Григорович начал искать партнёров по будущей команде.

«Ну, мне нужны басист, бас-гитарист. Мне нужен барабанщик, естественно. Потому что без барабанов никакой музыки не будет. Гитарист, я первый. А ритм-гитарист, наверно будет мой брат»,— подчеркнул мальчик.

Продюсировать альбом Тимофея будет отец — Алексей Григорович, который сам играет на гитаре. Место для репетиций мальчику уже готова дать областная филармония. При этом подростку неважно, кто именно будет участником его группу, главное — любовь к музыке.