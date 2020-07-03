В темном сквере в Челябинске обустраивают освещение

Полностью работы завершат к концу 2020 года.

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«Тополинка» в Челябинске к концу года станет еще ярче. В администрации города рассказали, что в сквере на Академика Королева в активную фазу вошли работы по восстановлению линий наружного освещения. Светло будет на участке от улицы Братьев Кашириных до улицы 250-летия Челябинска.

«С мая 2020 года начались подготовительные, а затем и основные работы по освещению. Уже закончено бурение котлованов, устройство гравийных оснований под фундаменты, устройство железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона под будущие опоры. По обе стороны парка проложены кабельные трассы в трубах, блоках и коробах», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что сейчас на очереди стоит установка стальных световых опор, которых будет 55. Затем будут проводиться непосредственно работы по наладке освещения.

В администрации подчеркивают, что на каждом этапе работ полностью восстанавливается благоустройство территории. Всего же, чтобы Тополиная аллея стала еще ярче, потрачено чуть более 6,7 миллионов рублей. Закончить работы обещают к концу текущего года.

Также запланированы работы по благоустройству самого сквера. Будет открыт электронный аукцион по отдельному контракту на обустройство тропиночной сети.