Челябинцы могут решить судьбу двух скверов

После 15 июля архитекторы начнут проектировать общественные пространства.

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В Челябинске благоустроят два сквера. Преобразятся пространства в Курчатовском и Металлургическом районах. Жители города могут сами решить, какими станут их любимые места отдыха, для этого необходимо пройти опрос. Свое мнение по скверу у гостиницы Виктория выразили уже 850 человек, у ДК Строителей — 350 южноуральцев.

«Пятнадцатого июля мы закроем опросы, потому что после этого архитекторы начнут проектировать скверы на основе ваших мнений. Если для вас важно, как будут выглядеть скверы, скорее участвуйте в опросах и отправляйте их друзьям из Челябинска. Чем больше людей их пройдут, тем лучше проектировщики сделают свою работу», — сообщили в Управлении архитектуры Челябинска.

Пройти опрос про сквер возле гостиницы Виктория в Курчатовском районе могут все желающие по ссылке. Оставить свои пожелания по пространству у ДК Строителей в Металлургическом районе можно здесь.