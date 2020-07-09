В горнозаводских районах Челябинской области появилось «умное освещение»

Устаревшие фонари заменены на новые светодиодные источники света.

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Теперь в Саткинском и Ашинском районах стало по-настоящему комфортно и безопасно передвигаться по улицам в ночное время. Компания «Ростелеком», в рамках энергосервисного контракта с администрацией муниципальных образований, модернизировал уличное освещение. И теперь вместо старых тусклых фонарей там стоят умные светодиодные источники света. Всего установлено почти две тысячи светильников.

Новое «умное освещение» способны выдерживать экстремальные горные температуры и перепады давления. Но главное их преимущество — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий. Также муниципалитетам они сэкономят до 78 процентов на оплате электроэнергии.

«Инновационные технологии проекта „Умный город“, сегментом которого является и модернизация уличного освещения, дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей. Осветительные приборы защищены от атмосферных воздействий и обеспечивают равномерную освещенность спектром солнечного света, максимально комфортным для восприятия человеческого глаза. Это вклад в развитие современной городской инфраструктуры еще для девяносто тысяч южноуральцев», — поделился директор челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Отмечается, что данная система освещения позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении трех лет. Сейчас «умное освещение» работает уже для полумиллиона южноуральцев.