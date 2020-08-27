«Умное» светодиодное освещение установят в девяти челябинских школах

Новые лампы благоприятно повлияют на зрение учеников, а также позволят сократить расходы школ.



Послушать 00:00

В Челябинске реализуют проект по внедрению в школы «умного» освещения. В девяти школах будут установлены лампы, реагирующие на свет и звук, а также подстраивающееся под уровень естественного света. Инвестор проекта — компания «Ростелеком».

Новое освещение будет установлено в девяти школах в Калининском, Курчатовском и Центральном районах. Благодаря новым лампам, снизится нагрузка на зрение учеников и учителей. Кроме того, это позволит существенно сэкономить затраты школ на оплату освещения.

«В рамках реализации энергосервисных контрактов, заключенных между образовательными организациями города Челябинска и инвестором, в девяти школах установлено „умное“ светодиодное освещение. Это позволит проводить энергосберегающие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности образовательных учреждений», — рассказала председатель Комитета по делам образования Светлана Портье.

Кроме «умных» ламп в школах установили и энергосберегающие конфорки для кухонных плит. Установленное оборудование, в будущем, позволит школам тратить приблизительно на 50% меньше средств, на оплату энергии, за счет того, что лампы не будут работать, когда помещение пустует.

Подобный проект уже реализовывали в трех школах Челябинска.