В Театре ЧТЗ отменят смотр талантов среди пожилых людей

Конкурсанты тревожились, что могут подхватить инфекцию.

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Жители Челябинска были встревожены тем, что в Театре ЧТЗ на 26 марта был запланирован смотр талантов среди пожилых людей. В редакцию сайта «Первый областной» обратилась потенциальная участница, которая с коллективом должна была выступить на конкурсе.

«Мы должны принять участие в смотре, который состоится на днях, но сейчас такая обстановка, а люди, которые там соберутся, находятся в группе риска», — сообщила жительница Челябинска.

Оказалось, что она тревожилась зря, мероприятие было перенесено.

«Действительно, конкурс должны были проводить, но на данный момент он перенесен на неопределенный срок», — сообщили сайту «Первый областной» в Театре ЧТЗ.

Напомним, что сегодня глава Челябинской области Алексей Текслер обратился к пожилому населению региона с просьбой оставаться дома, минимизировать контакты и не выходить без особой нужды. Ограничения необходимы для того, чтобы обезопасить себя и поскорее справиться с инфекцией.