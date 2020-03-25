Премьера спектакля в Магнитогорске состоялась при пустом зале

Произведение отыграли без единого зрителя.

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В Магнитогорске состоялась необычная премьера спектакля. Новое произведение актеры отыграли со сцены для абсолютно пустого зала. Театры приостановили свою деятельность из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Однако это не помешало труппе отыграть премьеру.

«Это спектакль о жертве, которую принес наш народ во имя Победы. Такой посыл в нем для современного поколения. Думаю, что молодежь полюбит его и оценит», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ режиссер-постановщик спектакля Александр Лебедев.

Декорации и костюмы для спектакля были детально проработаны. Военная форма советской армии была точно воссоздана, включая ткань, крой и цвет. На сцене присутствуют масштабные декорации. Увидеть спектакль зрители смогут после того, как завершатся карантинные мероприятия.