Полицейские, контактировавшие с зараженной сотрудницей прокуратуры, сдали анализы на коронавирус

Проверен был весь круг лиц заболевшей семьи.

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23 марта в Челябинске было выявлено четверо местных жителей, у них были зарегистрированы условно положительные результаты на Covid-19. Это мужчина, прилетевший из Италии, его жена и дочь, а также сотрудница предприятия, на котором мужчина трудится. Проверили и весь круг людей, которые могли контактировать с заражёнными.

«Пока все сделанные анализы по контактным с госпитализированными зараженными дали отрицательный результат», — подтвердила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Но их анализы, для конечного подтверждения диагноза, были отправлены в научно-исследовательский институт «Вектор», находящийся в Новосибирске. Результаты этих данных в правительстве ещё ожидают. На данный момент все условно заразившиеся находятся на противовирусной терапии, они изолированы в инфекционных боксах

Отметим, что жена этого мужчины является сотрудницей прокуратуры Металлургического района. Собственные источники в ГУ МВД России по Челябинской области сообщили корреспонденту «Первого областного», что в короткие сроки были проверены все контакты этой женщины в полиции. Наличие коронавируса у них не подтвердилось.

Сегодня, 24 марта, были зарегистрированы еще два случая коронавируса у жителей Челябинска, которые вернулись из-за границы. Они проявили сознательность и своевременно дали о себе знать, позвонив на горячую линию Минздрава и самостоятельно отправились на 14-дневный карантин. Для окончательного диагноза также необходимо заключение из «Вектора». Известно, что это люди, вернувшиеся из Великобритании и Чехии.

Напомним, что все южноуральцы, вернувшиеся из-за границы, должны немедленно обратиться на горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области по номеру 8-351-240-15-16, самоизолироваться и ждать прихода врачей.