Многие российские и зарубежные театры, несмотря на карантин, продолжают работать со зрителями, только теперь онлайн. Челябинские театры активно поддержали проект и также перешли в онлайн. На сайте 1obl.tv в разделе «Online-театр» можно увидеть лучшие постановки Челябинского Государственного Драматического Молодежного Театра, Театра «Манекен», Челябинского Государственного Драматического Камерного театра, Нового Художественного Театра и многих других абсолютно бесплатно. Также Медиахолдинг ОТВ, по инициативе Министерства Культуры, запустил новый онлайн проект «Челябинские актеры — детям». С 10.00 до 12.00, студия телеканала ОТВ превратится в сцену с декорациями и будет работать для маленьких зрителей. С репертуаром можно ознакомиться в расписании.
АФИША
|
ДАТА
|
ВРЕМЯ
|
СПЕКТАКЛЬ
|
ТЕАТР
|
27 марта
|
19:00
|
«Любите меня. Диагноз»
|
Новый Художественный Театр
|
28 марта
|
12:00
|
«Динозавр Рекс»
|
Новый Художественный Театр
|
29 марта
|
19:00
|
«Мой внук Вениамин»
|
Челябинский Камерный Театр
|
30 марта
|
10:00
|
«Актеры-детям»:
А.П. Чехов «Каштанка»
|
Молодежный Театр
|
30 марта
|
19:00
|
«Смерть чиновника…»
|
Челябинская Филармония
|
30 марта
|
21:00
|
«Чморик»
|
Новый Художественный Театр
|
31 марта
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
К. Паустовский - «Телеграмма», «Снег»
В. Сутеев - сказки
|
Молодежный Театр
Челябинский Камерный Театр
|
31 марта
|
19:00
|
«Бунин. Рассказы»
|
Молодежный Театр
|
31 марта
|
21:00
|
«Мерлен»
|
Театр «Манекен»
|
1 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
Р. Киплинг - «Кошка, которая гуляла сама по себе»
Ш. Перо - сказки
|
Молодежный Театр
|
1 апреля
|
15:00
|
«Москва-Петушки»
|
Челябинский Камерный Театр
|
1 апреля
|
18:00
|
Сказка «Колобок»
|
Театр Драмы им. Наума Орлова
|
2 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
А.С. Пушкин - «Сказка о царе Салтане»
Х.К. Андерсен - сказки
|
Молодежный Театр
|
2 апреля
|
19:00
|
«Торжество классики»
|
Челябинская Филармония
|
3 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
П.П. Бажов – сказки
«Маленький принц датский»
|
Молодежный Театр
Челябинский Государственный театр кукол им. В.Вольховского
|
3 апреля
|
19:00
|
«Тайный жар»
|
Театр «Манекен»
|
4 апреля
|
12:00
|
«Конек-горбунок»
|
Молодежный Театр
|
4 апреля
|
19:00
|
«В Москву разгонять тоску»
|
Молодежный Театр
|
5 апреля
|
15:00
|
«За чертой»
|
Театр Драмы им. Наума Орлова
|
5 апреля
|
19:00
|
«Generation «П»
|
Челябинский Камерный Театр
|
5 апреля
|
21:00
|
«Женитьба»
|
Театр «Манекен»
|
6 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
Х.К.Андерсен – «Дикие лебеди»
Б. Шергин - сказки
|
Челябинский Камерный Театр
|
6 апреля
|
18:00
|
«Дон Жуан»
|
Театр «Манекен»
|
6 апреля
|
21:00
|
Ансамбль танца «Урал» - Лучшее!
|
Челябинская Филармония
|
7 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
А.С. Пушкин – «Сказка о попе и о работнике его Балде»
Д.Мамин-Сибиряк - сказки
|
Театр «Манекен»
Челябинский Государственный театр кукол им. В.Вольховского
|
7 апреля
|
16:00
|
«Портрет 2.0»
|
Театр Драмы им. Наума Орлова
|
8 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
|
|
8 апреля
|
15:00
|
«Валентинов день»
|
Молодежный Театр
|
9 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
|
Челябинский Камерный Театр
|
9 апреля
|
19:00
|
«Коварство и любовь»
|
Челябинский Камерный Театр
|
10 апреля
|
10:00
|
«Актёры-детям»:
|
|
10 апреля
|
19:00
|
«Человек из Подольска»
|
Молодежный Театр
|
11 апреля
|
12:00
|
«Давай никуда не улетим, ежик»
|
Молодежный Театр
|
11 апреля
|
15:00
|
«Дочь Солнца и Луны»
|
Театр Драмы им. Наума Орлова
|
11 апреля
|
18:00
|
«Однажды….»
|
Театр «Манекен»
|
12 апреля
|
12:00
|
«Капитанская дочка»
|
Молодежный Театр
|
12 апреля
|
18:00
|
«Иссумбоси»
|
Театр Драмы им. Наума Орлова