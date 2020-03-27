Многие российские и зарубежные театры, несмотря на карантин, продолжают работать со зрителями, только теперь онлайн. Челябинские театры активно поддержали проект и также перешли в онлайн. На сайте 1obl.tv в разделе «Online-театр» можно увидеть лучшие постановки Челябинского Государственного Драматического Молодежного Театра, Театра «Манекен», Челябинского Государственного Драматического Камерного театра, Нового Художественного Театра и многих других абсолютно бесплатно. Также Медиахолдинг ОТВ, по инициативе Министерства Культуры, запустил новый онлайн проект «Челябинские актеры — детям». С 10.00 до 12.00, студия телеканала ОТВ превратится в сцену с декорациями и будет работать для маленьких зрителей. С репертуаром можно ознакомиться в расписании.

АФИША

ДАТА

ВРЕМЯ

СПЕКТАКЛЬ

ТЕАТР

27 марта

19:00

«Любите меня. Диагноз»

Новый Художественный Театр

28 марта

12:00

«Динозавр Рекс»

Новый Художественный Театр

29 марта

19:00

«Мой внук Вениамин»

Челябинский Камерный Театр

30 марта

10:00

«Актеры-детям»:

А.П. Чехов «Каштанка»

Молодежный Театр

30 марта

19:00

«Смерть чиновника…»

Челябинская Филармония

30 марта

21:00

«Чморик»

Новый Художественный Театр

31 марта

10:00

«Актёры-детям»:

К. Паустовский - «Телеграмма», «Снег»

В. Сутеев - сказки

Молодежный Театр

Челябинский Камерный Театр

31 марта

19:00

«Бунин. Рассказы»

Молодежный Театр

31 марта

21:00

«Мерлен»

Театр «Манекен»

1 апреля

10:00

«Актёры-детям»:

Р. Киплинг - «Кошка, которая гуляла сама по себе»

Ш. Перо - сказки

Молодежный Театр

1 апреля

15:00

«Москва-Петушки»

Челябинский Камерный Театр

1 апреля

18:00

Сказка «Колобок»

Театр Драмы им. Наума Орлова

2 апреля

10:00

«Актёры-детям»:

А.С. Пушкин - «Сказка о царе Салтане»

Х.К. Андерсен - сказки

Молодежный Театр

2 апреля

19:00

«Торжество классики»

Челябинская Филармония

3 апреля

10:00

«Актёры-детям»:

П.П. Бажов – сказки

«Маленький принц датский»

Молодежный Театр

Челябинский Государственный театр кукол им. В.Вольховского

3 апреля

19:00

«Тайный жар»

Театр «Манекен»

4 апреля

12:00

«Конек-горбунок»

Молодежный Театр

4 апреля

19:00

«В Москву разгонять тоску»

Молодежный Театр

5 апреля

15:00

«За чертой»

Театр Драмы им. Наума Орлова

5 апреля

19:00

«Generation «П»

Челябинский Камерный Театр

5 апреля

21:00

«Женитьба»

Театр «Манекен»

6 апреля

10:00

«Актёры-детям»:

Х.К.Андерсен – «Дикие лебеди»

Б. Шергин - сказки

Челябинский Камерный Театр

6 апреля

18:00

«Дон Жуан»

Театр «Манекен»

6 апреля

21:00

Ансамбль танца «Урал» - Лучшее!

Челябинская Филармония

7 апреля

10:00

«Актёры-детям»:

А.С. Пушкин – «Сказка о попе и о работнике его Балде»

Д.Мамин-Сибиряк - сказки

Театр «Манекен»

Челябинский Государственный театр кукол им. В.Вольховского

7 апреля

16:00

«Портрет 2.0»

Театр Драмы им. Наума Орлова

8 апреля

10:00

«Актёры-детям»:


8 апреля

15:00

«Валентинов день»

Молодежный Театр

9 апреля

10:00

«Актёры-детям»:

Челябинский Камерный Театр

9 апреля

19:00

«Коварство и любовь»

Челябинский Камерный Театр

10 апреля

10:00

«Актёры-детям»:


10 апреля

19:00

«Человек из Подольска»

Молодежный Театр

11 апреля

12:00

«Давай никуда не улетим, ежик»

Молодежный Театр

11 апреля

15:00

«Дочь Солнца и Луны»

Театр Драмы им. Наума Орлова

11 апреля

18:00

«Однажды….»

Театр «Манекен»

12 апреля

12:00

«Капитанская дочка»

Молодежный Театр

12 апреля

18:00

«Иссумбоси»

Театр Драмы им. Наума Орлова