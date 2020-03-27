Афиша проекта «Online-театр»

Смотрите постановки челябинских театров не выходя из дома.

Многие российские и зарубежные театры, несмотря на карантин, продолжают работать со зрителями, только теперь онлайн. Челябинские театры активно поддержали проект и также перешли в онлайн. На сайте 1obl.tv в разделе «Online-театр» можно увидеть лучшие постановки Челябинского Государственного Драматического Молодежного Театра, Театра «Манекен», Челябинского Государственного Драматического Камерного театра, Нового Художественного Театра и многих других абсолютно бесплатно. Также Медиахолдинг ОТВ, по инициативе Министерства Культуры, запустил новый онлайн проект «Челябинские актеры — детям». С 10.00 до 12.00, студия телеканала ОТВ превратится в сцену с декорациями и будет работать для маленьких зрителей. С репертуаром можно ознакомиться в расписании.

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