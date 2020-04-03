В связи с распространением коронавируса южноуральским врачам поднимут зарплату

Решение принял глава региона.

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В Челябинской области врачам, которые борются с распространением коронавируса, поднимут зарплату. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Врачам, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска по коронавирусу, планируется доплачивать 100 процентов от среднемесячного дохода трудовой деятельности в субъекте, Среднему медицинскому персоналу — 50 процентов, младшему медперсоналу — 30 процентов», — подчеркнул глава региона.

Сотрудникам скорой помощи тоже положена надбавка. Врачам — 80 процентов, среднему медперсоналу — 40 процентов, фельдшерам и иному персоналу — 20 процентов.