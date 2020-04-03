5 миллионов медицинских масок закупила РМК для Челябинской области

Кроме того, еще 200 тысяч масок уже сегодня привезут в регион.

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В Челябинскую область уже сегодня прибудет первая помощь от «Русской медной компании». Из Екатеринбурга привезут 200 тысяч медицинских масок, которые так необходимы для региона. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Машину, в которой 200 тысяч масок, мы ждем в ближайшее время. Кроме того, РМК закупает на благотворительной основе большое количество средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, и будет передавать это в регионы своего присутствия, в том числе Свердловскую и Челябинскую область. Я сделаю по этому поводу отдельное заявление, хочу поблагодарить „Русскую медную компанию“, в частности Игоря Алексеевича Алтушкина», — подчеркнул глава региона.

В помощь региону от РМК будет доставлено 5 миллионов масок, а также большое количество медицинского оборудования.