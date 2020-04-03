«Доходы наших граждан — приоритет»: Алексей Текслер провел совещание по ВКС с главами районов

Губернатор подчеркнул, что сохранить заработок южноуральцев — первостепенная задача.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 3 апреля, провел совещание по видеоконференцсвязи с главами районов. Первоочередной для глав регионов губернатор поставил задачу по сохранению заработной платы южноуральцев.

«Все, что касается заработных плат бюджетников, все на 100% остается в бюджете. Не вздумайте резать! Все что касается доходов наших граждан, в том числе бюджетников, это приоритет», — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что реализация национальных проектов не должна быть приостановлена, как и сезонные дорожные работы. Сократить расходы Алексей Текслер предложил в неприоритетных направлениях.

Губернатор отметил, что в региональном правительстве начал работу экономический штаб, который может помочь главам распределить средства из областного бюджета.

Также Алексей Текслер отметил, необходимо проконтролировать оказание медицинской помощи на закрытых территориях региона.

«Прошу обеспечить взаимодействие глав ЗАТО с местными подразделениями ФМБА. Все необходимая помощь будет оказываться своевременно и в полном объёме», — подчеркнул Алексей Текслер.

Министерство здравоохранения Челябинской области также подключится к этой работе.