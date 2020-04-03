Депутаты Заксобрания Челябинской области проведут внеочередное заседание

В его рамках будут рассмотрены законопроекты с мерами поддержки для южноуральцев.

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В Челябинской области депутаты Законодательного собрания проведут внеочередное заседание. С такой просьбой к ним обратился глава региона Алексей Текслер, для того, чтобы ускорить принятие законопроектов, позволяющих реализовать меры поддержки для южноуральцев.

«Сегодня мы провели экстренное совещание и приняли решение собрать внеочередное заседание заксобрания провести его в видеоконференцией, чтобы не собирать депутатов со всей области в Законодательном собрании, а оперативно рассмотреть и принять те проекты, которые внес губернатор Челябинской области. Таких законов пока шесть, мы наметили заседание заксобрание на 6 апреля», — сообщил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш подчеркнул, что в столь тяжело время необходимо оперативно принимать меры по поддержке южноуральцев, а также по поддержке малого, среднего и крупного бизнеса.