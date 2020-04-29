В Сухомесово сотрудники ГИБДД не пустили на кладбище похоронную процессию

В деле теперь разбирается уполномоченный по правам человека.

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28 апреля все кладбища на территории Челябинска и в пригороде были закрыты для посещений. Это было сделано в качестве профилактики заболеваемости коронавирусной инфекции, чтобы люди массово не посетили кладбище в Родительский день.

Кладбища были открыты лишь для одного — погребения умерших. Но и здесь, оказывается, были свои проблемы.

К примеру, один гражданин обратился с жалобой к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. Он рассказал, что сотрудники ГИБДД, дежурившие на входе кладбища, не пустили похоронную процессию к месту захоронения на кладбище в поселке Сухомесово.

«В своем обращении мужчина указал, что сотрудники ГИБДД, ссылаясь на запрет посещения кладбищ во время карантина, перекрыли путь следовавшему кортежу и попросили всех участников похоронной процессии покинуть автомобили, в результате чего пожилым людям пришлось добираться до могилы пешком», — рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Отмечается, что Юлия Сударенко направила запрос в адрес ГУ МВД России по Челябинской области с просьбой провести проверку по данному факту.