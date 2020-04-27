В родительский день все челябинские кладбища закроют

Пропускать на их территорию будут только для погребения.

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Все кладбища Челябинска будут закрыты для посещения во вторник, 28 апреля, в родительский день. Это сделано для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Они будут работать только для захоронений, рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинской администрации.



«28 апреля, в Родительский день, все кладбища города будут закрыты для посетителей. Пропускать на территорию кладбищ будут только для осуществления погребений», — рассказал «Первому областному» начальник управления информации администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, что к похожему решению пришли в понедельник, 27 апреля, и в администрации Магнитогорска. Там не стали закрывать кладбища от посетителей, но решили во вторник перекрыть несколько маршрутов к ним.

Отметим, что по оперативным данным на понедельник, 27 апреля, в Челябинске зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусом. В области эта цифра достигла отметки в 413 человек. За сутки число заболевших Covid-19 увеличилось на 45 человек.