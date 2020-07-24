Осудили еще двоих фигурантов дела о скандальном детсаде «Умка» в Миассе

Под статьей оказались собственница помещения и оценщик.

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В Миассе суд вынес приговор предпринимателю Раисе Бровченко и эксперту-оценщику Сергею Богатыреву. Фигуранты дела о махинациях при покупке местными властями здания для детского сада «Умка» признаны виновными в мошенничестве.

Установлено, что в 2017 году оценщик Богатырев подготовил документы, на основании которых предприниматель Бровченко продала муниципалитету здание под детский сад по завышенной цене. Оказалось, что помещение не подходит для детей, учреждение так и не достроили.

«Должностные лица органов местного самоуправления приобрели данное здание за сумму более 24 миллионов рублей из средств областного бюджета, причинив ущерб в сумме более 16 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Оба фигуранта получили по четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, ранее за превышение полномочий и покушение на получение взятки был осужден бывший глава Миасса Геннадий Васьков. Ему назначено 3, 5 года исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере миллиона рублей.

Экс-начальник отдела дошкольного образования учреждения «Образование» Татьяна Биева, депутат Николай Рындин и директор коммерческой организации Олег Клевлянник также были замешаны в составлении подложных документов о стоимости здания под детский сад. За мошенничество Биева получила два года колонии общего режима, а Рындин и Клевлянник — по два года условно каждый.