Магнитогорцам предложили решить судьбу Сквера Славы

Пространство благоустроят вместе с установкой памятной стелы.

Послушать 00:00

Жителям Магнитогорска предложили самим показать, каким они видят Сквер Славы, в котором будет установлена стела в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». После выбора места, властями было принято решение не только установить памятный объект, но и облагородить территорию вокруг.



«Просим присылать свои предложения по видению этого пространства, как самой стелы, так и окружающего места. Ветераны, молодёжь, студенчество _ все, кто владеют карандашом или фломастером, и кто не владеет, могут в текстовом описании прислать свои идеи, наброски. Все предложения будут рассмотрены, мы их объединим и сделаем соответствующим предложением профессиональному архитектурному сообществу»,— рассказал председатель магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов.

Свои предложения по улучшению Сквера Славы жители Магнитогорска могут прислать на почтовый ящик: mgn-gtd@mail.ru. В администрации будут принимать пожелания до 10 августа.

Напомним, Магнитогорск получил звание «Город трудовой доблести» после указа президента страны Владимира Путина. В честь этого события и было принято решение установить памятную стелу. В качестве места где появится объект жители города выбрали Сквер Славы.