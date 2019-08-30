КСП региона выявила огромное количество нарушений в реализации горбюджета Златоуста

Нарушения обнаружили сотрудники контрольно-счетной палаты региона.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области проверила проверку городского бюджета Златоуст и выявила огромное количество нарушений. Каждый пятый рубль из городской «казны» тратились неэффективно. Специалисты провели аудит расходования более двух с половиной миллиардов рублей.

«Нарушения, на самом деле, разноплоскостные. Здесь и нецелевое расходование средств бюджета, и нарушения, которые повлекли за собой ущерб Златоустовскому городскому округу, и нарушения, связанные с огромным, по нашему мнению, количеством объектов незавершенного строительства, которые длительное время находятся без каких-либо конкретных действий», — рассказал о результатах проверки председатель контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

Все нарушения будут утверждены на коллегии контрольно-счетной палаты 4 сентября, на которой будут присутствовать и правоохранители, и сотрудники органов безопасности. На коллегию приглашен и сам мэр города Вячеслав Жилин.

Однако главу Златоуста никак не беспокоят результаты проверки. Вячеслав Жилин утверждает, что нарушения совершенно несерьезные.

«Мы знаем, что есть небольшая сумма по нецелевым, 760 тысяч рублей, есть сумма и по неэффективному, около двухсот миллионов. Такая же проблема, как у Закаменки. Мы эту работу ведем: дорожная карта есть, проблема — с муниципальным образованием», — комментирует «несерьезные» нарушения Вячеслав Жилин.

Результаты аудита направят для дальнейшей работы в областную прокуратуру.



Напомним, что во время недавнего визита Алексея Текслера в Златоуст жители города потребовали у главы региона отставки мэра города. Вопрос об отставке главы Златоуста давно «висел в воздухе». Глава региона предложил возмущенным горожанам провести соцопрос, результаты которого покажут непредвзятое мнение жителей города о возможной отставке Вячеслава Жилина. Соцопрос проведет челябинский филиал РАНХиГС 8 сентября в единый день голосования.