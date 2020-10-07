В среду в Челябинской области ожидается мокрый снег

Синоптики также прогнозируют порывистый ветер.

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Сегодня, 7 октября, синоптики прогнозируют в Челябинской области сильный ветер и мокрый снег. Подробнее о погоде на среду сообщили сотрудники Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинской области ночью 7 октября местами ожидаются небольшие дожди, в горах с мокрым снегом, а также местами гололёдные явления. Температура воздуха опустится до −2 градусов. Ближе к утру столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Днём синоптики прогнозируют небольшие дожди, в горах также с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до +4, +9 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня температура не опустится ниже нуля: ночью синоптики обещают +1 градус, утром — до +3 градусов. Облачно с прояснениями, дождь. Днём ртутные столбики поднимутся до +4, +6 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» желает читателям продуктивного и позитивного дня!