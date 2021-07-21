В Советском районе Челябинска ограничат движение по двум улицам

Водителей просят заранее планировать свой маршрут

В Советском районе Челябинска почти на два месяца перекроют движение по улице Евтеева и на месяц — по улице Цвиллинга. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 8:00 часов 21 июля до 20:00 часов 25 августа будет ограничено движение по улице Цвиллинга в районе дома № 60 по правой крайней полосе в сторону железнодорожного вокзала. Работы будут вестись на тротуаре, ограничение движения необходимо для установки техники»,— уточнили в мэрии Челябинска.

По улице Евтеева полностью закроют проезд с 8:00 21 июля до 20:00 15 сентября. При этом будет сохранено движение через перекрестки с улицами Цвиллинга, Свободы и Российской.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.