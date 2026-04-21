В Бурятии при восхождении на пик Мунку-Сардык погибли три туриста

Предварительная причина смерти — переохлаждение, на месте работает следственная группа

Трое туристов из Красноярска погибли в горах в Бурятии. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения, передает arigus.tv со ссылкой на следственное управление по региону.

Сообщается, что группа из 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района для восхождения на пик Мунку-Сардык. Предположительно, в субботу, 18 апреля, туристы вышли из базового лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, далее, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине.

Возвращение группы планировалось к полудню 22 апреля. Однако ночью 21-го несколько членов группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и оставили в придорожном кафе записку, где сообщалось о гибели трех человек во время спуска, после чего вернулись обратно.

Утром владелец кафе передал записку спасателям. К месту происшествия незамедлительно выдвинулся отряд. Для проверки поступившего сообщения и установления всех обстоятельств к базовому лагерю группы выехал следователь СК.