В Челябинской области количество абортов сократилось на 17,4%

Беременные получают консультации психолога, соцработника, юриста

В Челябинской области за четыре года, с 2021‑го по 2025‑й, количество абортов сократилось на 17,4%. В прошлом году от этой процедуры отказались почти тысяча женщин, сообщает «КП-Челябинск».

Этими данными поделилась министр здравоохранения Татьяна Колчинская на проектно-аналитической сессии «Поддержка семьи, рождаемости и многодетности».

«Мы проводим дни беременных, консультации психолога. Если раньше это было два раза за беременность, то сейчас мы планируем сделать третий раз. В первый раз она приходит к психологу, во второй раз уже направляют в специализированный центр, где есть юристы, социальные работники, в третий раз обязаны поговорить сотрудники дневного стационара», — отметила министр.

Регион стремится взять контроль над прерыванием беременности. Количество частных центров с лицензиями на аборты снизилось.