В Челябинске на Радоницу автобусы до кладбищ ходят чаще до 19 часов

Дополнительный транспорт пустили до Градского и Преображенского погостов

Сегодня, 21 апреля, в Радоницу, верующие массово отправляются на кладбища, чтобы почтить память умерших родственников. Чтобы челябинцы добрались до погостов с комфортом, администрация города запустила дополнительные автобусы. В мэрии напомнили, куда и по какому графику они последуют.

Запущен дополнительный автобус № 94, который следует от Чичерина до Градского кладбища. Он будет работать с 9:00 до 19:00. Частота рейсов — каждые 6—12 минут.

До Преображенского кладбища от Чичерина следует дополнительный автобус № 195. Он будет забирать пассажиров каждые 15—30 минут с 9 часов утра до 7 часов вечера.

До остальных мест захоронений челябинцы могут добраться, используя привычные маршруты.

Так, доехать до Успенского погоста можно на автобусах № 15, 19, 24, 31, 35, 47, 71, 72, 172, троллейбусах № 7 и 14, а также трамваях № 3, 14, 18к и 20к.

До Митрофановского кладбища следуют автобусы № 5, 14а, 17а, 23, 28, 35, 51, 52а, 66, 74, 85 и троллейбусы № 7, 12, 16.

Добраться до Шершневского кладбища можно на автобусах № 2, 23, 26 (выходить на остановке «Поселок Шершни»), 95, 136к, 158к (выходить на остановке «Развилка»).

До Фатеевского следуют автобусы № 5, 22, 25т (выходить на остановке «ЧКПЗ»), 27, 33 (выходить на остановке «Кладбище»), 123, 125, 129, 172, 176 (выходить на остановке «Мясокомбинат»).

До Смолинского кладбища можно доехать на автобусах № 28 (выходить на остановке «7-й километр»), 14а, 35, 52а, 85 (выходить на остановке «Поселок Смолино»).

До Сухомесовского кладбища едет автобус № 483, до Сосновского — автобус № 51, до Новопольского — автобусы № 42, 44 и 300.

Напоминаем, что въезд личного транспорта на территории кладбищ в Челябинске на Радоницу запрещен. Исключение сделано лишь для спецтранспорта. Горожан просят следить за временными знаками, искать места парковки и не создавать помех для общественного транспорта.

Дополнительные автобусы пустили сегодня и в других городах Челябинской области. В соседнем Копейске, например, организовали спецрейсы до Старокамышинского кладбища, погостов в поселках Горняк и Шахты № 201.

А в Магнитогорске ограничили движение автомобилей вблизи кладбищ. Так, с 8:00 до 20:30 для личного транспорта закрыты:

безымянный проезд от проезда, проходящего вдоль Левобережного кладбища, до въезда на территорию кладбища;

безымянный проезд от улицы Гагарина до въезда на территорию Правобережного кладбища;

безымянный проезд от улицы Моховой до въезда на территорию кладбища в поселке Новосеверном;

безымянные проезды, проходящие вдоль Южного кладбища от Челябинского тракта.

