В соцзащите рассказали, когда к семье вернётся пятилетняя девочка, ушедшая из дома

С ребёнком в течение ближайших дней будут работать психологи.

Пятилетняя девочка, которая на прошлой неделе ушла из дома в Челябинске, скоро вернётся к родителям. Напомним, ребёнок пропал в четверг, 19 ноября, на следующий день девочку нашли, а после — поместили в социально-реабилитационный центр. Однако, как рассказала «Первому областному» представитель управления социальной защиты Челябинска Оксана Зуйкова, в течение нескольких дней ребёнок вернётся домой.



Накануне с представителями соцзащиты общались родители девочки. В самом управлении также не против того, чтобы ребёнок был дома, но, как отметила Оксана Зуйкова, сейчас с девочкой необходимо поработать психологам.

«Мы возражать не будем, но в любом случае, принимая во внимание то, что ситуация достаточно серьёзная, нам необходимо поработать с ребёнком и мы попросили родителей предоставить ещё несколько дополнительных документов. Кроме того, попросили их в течение двух - трёх дней чтобы они обеспечили для детей максимально удобные условия для проживания. У них нет раковины, посуду они моют в туалете, чтобы они выбросили мусор. Хотя, условия достаточно удовлетворительные для проживания детей. Между нами и родителями достигнута договорённость о том, что мы сегодня - завтра с девочкой поработает психолог нашей системы, мы ребёнка подготовим к возврату в семью и дадим родителям возможность привести квартиру в порядок. Мы планируем вернуть ребёнка. Понимаем, что идут серьёзные разбирательства, поэтому мы в течение часа - двух такие решения принимать не будем, но и задерживать ребёнка оснований особых пока не видим»,— рассказала сайту «Первый областной» заместитель начальника Калининского управления социальной защиты населения администрации Челябинска Оксана Зуйкова.

По словам Оксаны Зуйковой, сейчас пятилетняя девочка находится в приюте, где чувствует себя хорошо. Представитель управления соцзащиты подчеркнула, что сейчас ей необходимо прийти в себя после пережитого стресса.

«Мы пока говорим о том, что ситуация в семье сложилась серьёзная. Мы за то, чтобы ребёнок воспитывался в семье, рос в семье, но сегодня девочке необходимо прийти в себя после стресса, поэтому с ребёнком поработает психолог, а мы поможем семье. Другим детям ничего не угрожает, поэтому они в семье. Понимаете, девочка пережила стрессовую ситуацию, была доставлена по акту полиции. У нас особых претензий к родителям нет, за исключением того, чтобы они привели в порядок квартиру и, может быть, подумали над тем, чтобы психологически ребёнку было комфортно с ними. Родители согласились, что ребёнку нужна психологическая помощь, но это буквально день - два»,— добавила Оксана Зуйкова.

Напомним, о пропаже пятилетней челябинки стало известно в конце прошлой недели. Девочка нашлась 20 ноября. Она сама вышла к волонтёрам из соседнего дома. После резонансной истории было принято решение поместить ребёнка в социально-реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств.