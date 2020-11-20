В Челябинске завершились поиски пятилетней девочки

Ребенок был найден недалеко от дома.

Завершены поиски пятилетней девочки, пропавшей накануне вечером в Челябинске. Ребёнок был найден волонтёрами поискового отряда «Легион-СПАС». Оказалось, что девочка всё это время находилась недалеко от дома.

«Девочка сама вышла из соседнего подъезда», — рассказывают очевидцы события.

Напомним, что вечером 19 ноября ребёнок вышел из своего дома, расположенного по улице Кирова. Целую ночь родители не знали, где находится их дочь. Всё это время девочку разыскивали родственники и волонтёры поисковых отрядов.