Найденную накануне пятилетнюю челябинку забрали из семьи

Комитет социальной политики Челябинска совместно с полицией проводит необходимую работу с родителями девочки.

Найденную накануне в Челябинске пятилетнюю девочку поместили в социально-реабилитационный центр. Об этом сегодня, 21 ноября, сайту «Первый областной» рассказала председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

«По акту полиции вчера девочку временно поместили в социально-реабилитационный центр для выяснения всех обстоятельств проживания её в семье. Пока о самой семье ребёнка ничего сказать не можем, на учёте она не стояла, будем проводить необходимую работу вместе с правоохранительными органами»,— сообщила Лариса Мошкова.

Напомним, вечером 19 ноября этого года пятилетняя девочка вышла из своего дома, расположенного на улице Кирова, 4а, в тот момент, когда в квартире никого не было. Утром ребёнка нашли волонтёры поискового отряда «Легион-СПАС»: девочка находилась в соседнем подъезде дома и сама вышла к волонтёрам.