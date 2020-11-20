В Челябинске разыскивают пятилетнюю девочку

Вечером ребенок вышел на улицу самостоятельно.

Поиски пятилетней девочки объявлены в Челябинске. Ксения Крюкова вышла на улицу накануне, 19 ноября, вечером около 18:00. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Из дома № 4а по улице Кирова она ушла одна, без родителей.

«Приметы: рост около 104 сантиметров, телосложение худощавое, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в зелёно-голубую куртку с пчёлками (как на фото), черные брюки, блестящие угги и оранжевую шапку», — сообщают приметы девочки волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Ксении Крюковой, просят сообщить её по телефону: 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8(950)735-49-76 — Сима.