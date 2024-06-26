В Социальном фонде рассказали о дополнительном дне приема челябинцев

Ведомство работает каждую последнюю субботу месяца

Жители Челябинской области могут прийти на прием в клиентские службы отделения Социального фонда в субботу, 29 июня. 46 офисов работают по специальному графику, сообщили в пресс-службе отделения СФР по региону.



Принимать посетителей в последнюю субботу каждого месяца стали с марта этого года. В выходной в СФР обращаются работающие жители региона, у которых нет возможности прийти в будни.

За три месяца работы в таком формате специалисты уже приняли 702 человека. Клиенты могут выбрать день и время посещения заранее на сайте Социального фонда России.

В небольших клиентских службах жителей области принимают с 8:00 до 12:30. Этот график действует в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Сосновском, Уйском, Увельском и Чесменском районах, а также в Трехгорном, Карабаше, Пласте, Усть-Катаве, Снежинске и Южноуральске.

В крупных городах жители могут прийти на прием с 8:00 до 15:00. Речь идет о Челябинске, Аше, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Карталах, Каслях, Катав-Ивановске, Копейске, Коркино, Кыштыме, Миассе, Магнитогорске, Сатке, Троицке, Чебаркуле и Озерске.