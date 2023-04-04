Социальный фонд Челябинской области раздаст бесплатно 3,5 тысячи санаторных путевок

Льготники смогут отдохнуть на Южном Урале и на юге страны

В 2023 году Социальный фонд Челябинской области выделит льготникам 3643 бесплатные путевки в санатории разных регионов России. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, жители области смогут отдохнуть в лечебницах «Дальняя Дача», «Кисегач», «Карагайский бор», «Сергиевские минеральные воды», «Долинск», «Бирюза», «Анапа», «Илона» и в других.

«Одновременно с путевкой граждане получают специальные талоны на право бесплатного проезда к месту лечения и обратно. При необходимости дополнительно оформляются путевки для сопровождающих»,

— говорит заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Кому положены путевки и как их получить, СФР рассказывает на своем сайте.