Так, жители области смогут отдохнуть в лечебницах «Дальняя Дача», «Кисегач», «Карагайский бор», «Сергиевские минеральные воды», «Долинск», «Бирюза», «Анапа», «Илона» и в других.
«Одновременно с путевкой граждане получают специальные талоны на право бесплатного проезда к месту лечения и обратно. При необходимости дополнительно оформляются путевки для сопровождающих», — говорит заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Кому положены путевки и как их получить, СФР рассказывает на своем сайте.