Социальный фонд Челябинской области увеличил дни приема граждан

Отделения ведомства будут работать в последнюю субботу каждого месяца

Социальный фонд расширил график приема граждан. Начиная с марта вводится дополнительный день работы — последняя суббота каждого месяца, сообщает пресс-служба Отделения СФР Челябинской области.

Большинство клиентских офисов региона в субботу будут работать с 8:00 до 15:00. А небольшие офисы в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Сосновском, Уйском, Увельском и Чесменском районах, в Трехгорном, Карабаше, Пласте, Усть-Катаве, Снежинске, Южноуральске — с 8:00 до 12:30.

Первым дополнительным днем приема станет 30 марта.

Уточнить актуальное расписание можно по телефону контакт-центра 8-800-1-00000-1 (звонок бесплатный).