Социальный фонд Челябинской области изменил номер контакт-центра

По единому телефону дают консультации по разным вопросам

Отделение Социального фонда по Челябинской области сообщает о смене номера единого контакт-центра. Получить консультацию по пособиям теперь можно по телефону 8-800-200-02-27.

Операторы контакт-центра могут дать консультацию по единым пособиям на детей, по материнскому капиталу, по пенсиям и другим социальным пособиям. Кроме того, они расскажут, как правильно оформлять инвалидность, получить путевку в санаторий или технические средства реабилитации. Также сотрудники контакт-центра могут уточнить статус поданного заявления.

«Если консультация требует знания персональных данных, получить ее можно лишь после идентификации человека по кодовому слову»,

— замечают в пресс-службе.

Кроме того, южноуральцы могут обратиться за консультацией в федеральный контакт-центр взаимодействия с гражданами Социального фонда России по бесплатному номеру телефона 8-800-100-00-01.