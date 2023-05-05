Операторы контакт-центра могут дать консультацию по единым пособиям на детей, по материнскому капиталу, по пенсиям и другим социальным пособиям. Кроме того, они расскажут, как правильно оформлять инвалидность, получить путевку в санаторий или технические средства реабилитации. Также сотрудники контакт-центра могут уточнить статус поданного заявления.
«Если консультация требует знания персональных данных, получить ее можно лишь после идентификации человека по кодовому слову», — замечают в пресс-службе.
Кроме того, южноуральцы могут обратиться за консультацией в федеральный контакт-центр взаимодействия с гражданами Социального фонда России по бесплатному номеру телефона 8-800-100-00-01.