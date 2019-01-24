/ В составах Общественных палат Миасса и Магнитогорска произошли изменения

Главой первой стал Сергей Соловьев, вторую с поста руководителя покинул Валентин Романов.

Ряд изменений произошел в составах Общественных палат Миасса и Магнитогорска. Так, первую возглавил Сергей Соловьев, который был единогласно переизбран на заседании Общественной палаты Миасского городского округа. По его словам, на новой должности ему предстоит большая работа. Срок полномочий чиновника — 4 года.

У нас очень разноплановые цели. Это и экология, в частности, ситуация с озером Тургояк, и тарифы в сфере ЖКХ, и вывоз мусора, и безопасность газового оборудования. В планах — создать совет по координации работы всех НКО, занимающихся поддержкой материнства и детства, а также работа по обращениям граждан. — рассказал Сергей Соловьев.

В то же время руководство Общественной палаты сменилось в Магнитогорске. По сообщения пресс-службы городского собрания депутатов, пост председателя там покинул Валентин Романов. Свое решение он объяснил возрастом.

Есть такое понятие — возраст, и он обязывает уступать дорогу молодым. Поэтому я прошу освободить меня этой должности. — сказал Валентин Романов.

Добавим, что Валентин Романов возглавлял палату с 2010 года. Исполняющим обязанности председателя О П Магнитогорска избран руководитель объединения защиты прав потребителей Владимир Зяблицев. Валентин Романов стал почётным президентом палаты.