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/ Общественная палата разработала план реализации «майских указов» президента

Общественная палата разработала план реализации «майских указов» президента

Общественники региона встретились в Челябинске.
сегодня в 10:06
  |  Общество

Около 300 общественников обсудили этапы реализации «майских указов» Президента Владимира Путина на Южном Урале. Общественная палата посвятила этой теме прошедшее накануне расширенное пленарное заседание. Ключевые направления — повышения качества медицинских услуг, улучшение экологической ситуации, создание 15 научных центров и подготовка к саммиту ШОС.

Сегодня закладывается очень высокий стандарт. Через два года мы можем получить столицу Южного Урала совсем другого, более качественного уровня. Мы можем сделать качественный рывок. Работа в этом направлении продолжается, выстроен конструктивный диалог. Будем проводить экспертизы многочисленных проектов, будем создавать мощную, профессиональную команду. Переговоры с Союзом архитекторов России, Союзом дизайнеров, а также строителями и краеведами уже идут. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель председателя Общественной палаты Михаил Смирнов.

Участники заседания приняли решение о трансформации объединения общественных контролеров на базе Палаты в отдельную структуру — Центр общественного контроля.

Существующий на сегодняшний день опыт доказал: эта работа прямым образом влияет на качество жизни людей. Мы участвовали в приемке объектов благоустройства, помогали жителям добиваться устранения недочетов. Планы у нас грандиозные — будем расширять сферы деятельности, будем проводить обучение основным принципам общественного контроля. — отметил первый заместитель председателя Общественной палаты Николай Дейнеко.

Новая структура нуждается в новых кадрах. Дейнека призвал муниципальные палаты и общественные советы включаться в работу в «полевых условиях».

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