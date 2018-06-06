/ Жителей Южного Урала превратит в «социальных» инспекторов Общественная палата

Всех желающих граждан обучат способам контроля.

Реагировать на обращения граждан и фиксировать нарушения при реализации проектов теперь будут обычные граждане. Их обучат инспектированию в Общественной палате Челябинской области. В ведении таких инспекторов будут дорожные вопросы, проблемы с ЖКХ и капремонтом. Однако первыми обучение пройдут члены Общественной палаты в муниципалитетах. Они проинспектируют, как работает новая перспективная программа.

Каждый человек, который прошел обучение, получит лист осмотра и наблюдения. Инспектор будет приходить, например, на объект дорожного строительства. Заполнять бланк по определенной методике. Потом уже он передаст данные в центр общественного контроля. Там сделают заключение и отправят все на соответствующий уровень. — сообщил сайту «Первый областной» первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Такой проект по обучению инспекторов лишь одно из новшеств в деятельности Общественной палаты. В этом году сократился срок полномочий избранных участников палаты — до 3 лет. Кроме того, впервые в формировании состава палаты участвовало Законодательное собрание. Парламентарии утвердили 19 новых участников.