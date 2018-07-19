/ В Сосновском районе начались масштабные поиски пропавшего подростка-инвалида

Создан оперативный штаб. Работают кинологи.

В поселке Туктубаево начались масштабные поиски пропавшего подростка. Создан оперативный штаб. На месте работают МЧС, полиция, волонтеры, местные жители. Сейчас все отправились прочесывать окрестности поселка и лес. На месте находится корреспондент медиахолдинга ОТВ Дарья Шведова.



Здесь очень много полицейских, спасателей, волонтеров. Они уже наметили план поисков с помощью карты местности. Окрестности осмотрели кинологи. Уже вернулись в штаб, подростка не обнаружили. Известно, что ребенок страдает аутизмом, ДЦП, эпилепсией. - рассказывает с места событий Дарья Шведова.





Родители подростка сейчас тоже в штабе. Сообщается, что отец не может внятно объяснить, в какой момент потерялся его сын. Говорят, что мужчина пьян. По словам местных жителей, их юный сосед ушел из дома еще накануне, 17 июля. Однако о пропаже подростка в полицию сообщили только сегодня, 18 июля. Известны приметы подростка: рост 175 см, волосы темные, всегда держит руки на уровне груди. Зовут потерявшегося Ильшат Хайруллин. Сайт «Первый областной» следит за развитием событий.