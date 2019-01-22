/ Два мальчика потерялись по пути в Челябинск

Детей из Октябрьского района ищут родные.

Два ребенка 2006 и 2004 годов рождения пропали в Октябрьском районе. Григорий Пятков и Артем Роганов 19 января направились из села Подовинное в Челябинск, на данный момент их местонахождение неизвестно. Могут находиться в крупных торговых комплексах города.

Пятков Григорий Валерьевич, 2006 года рождения, рост около 155 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы темно-русого цвета, глаза карие. Был одет в темно-синий костюм, красный пуховик с вставками на груди синего и белого цвета, синяя вязаная шапка и ботинки на липучках с язычком оранжевого цвета.

Роганов Артем Александрович, 2004 года рождения, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие черные волосы, карие глаза. Был одет в черные джинсы, коричневую парку и черные дутые сапоги.

Если вы обладаете информацией о местонахождении мальчиков, позвоните по одному из телефонов:

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